Fernsehen

Monika Gärtner-Engel bei Bettina Böttinger

In der gestrigen Sendung "Beleidigt und bedroht: Wer traut sich noch in Ehrenamt und Politik?" mit Bettina Böttinger, die vom "WDR" aus dem Barmer Bahnhof in Wuppertal gesendet wurde, kam auch Monika Gärtner-Engel zu Wort.