Neuer Erfolg für den antifaschistischen Widerstand

Dass ich damit Liebich verleumdet, üble Nachrede oder gar Schmähkritik geübt hätte, das hatte das Gericht letztlich nicht gesehen und mich in dieser Sache freigesprochen. Doch breits zwei Tage später hatte die Staatsanwaltschaft Halle gegen das Urteil Berufung eingelegt. Nun aber wurde uns vor wenigen Tagen bekannt: der Freispruch ist seit dem 10. Januar 2020 rechtskräftig!

Faschisten und solche die eine SS aufbauen wollen, die Marxisten-Leninisten wie der Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR, Monika Gärtner-Engel, mit Ermordung drohen, Faschisten wie Höcke in Thüringen, Liebich in Sachsen-Anhalt, Reger aus Nordrhein-Westfalen, sie alle gehören strafrechtlich verfolgt und eingesperrt. Auch um das durchzusetzen, gilt es das Internationalistische Bündnis weiter zu stärken und die Menschen in unserem Land entsprechend aufzuklären ...

Keinen Fussbreit den Faschisten! Macht mit im Internationalistischen Bündnis - auch, damit uns eine erneute faschistische Diktatur in Zukunft ersparrt bleibt. Ich wünsche dem Bündniskongress am Sonntag in Kassel viel Erfolg. Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht am Kongress teilnehmen. Aber ihr könnt auch in Zukunft auf mich zählen.

Trotz alledem! Ihr wisst ja: Einen Finger kann man brechen, aber fünf Finger sind eine Faust!