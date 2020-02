Soli-Kundgebung für Grup Yorum und Mustafa Kocak

Seit ihrer Gründung im Jahr 1985 beteiligt sich Grup Yorum an den sozialen Kämpfen des Volkes, unterstützt Arbeitskämpfe, stellt sich gegen die Angriffe auf das Volk. Die Solidarität galt auch Mustafa Kocak, der seit mittlerweile zwei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Sakran in der Provinz Izmir eingesperrt ist.

Mustafa Kocak wurde ohne Beweise wegen angeblicher Mitgliedschaft in der „Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front” (DHKP-C), sowie Beihilfe zur Geiselnahme eines Staatsanwaltes zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt.

Mehr als 75 Teilnehmer

An der Kundgebung beteiligte sich ein breites Bündnis.¹ Die Kundgebung endete um 20 Uhr mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 75 Personen. Wir rufen alle aktiven linken, fortschrittlichen, demokratischen und antifaschistischen Menschen auf, sich mit Grup Yorum und Mustafa Kocak zu solidarisieren!

MLPD erklärt ihre Solidarität

Für die MLPD erklärte die Internationalismusverantwortliche, Monika Gärtner-Engel, schriftlich die Solidarität: „Die MLPD erklärt ihre Solidarität mit Mitgliedern von Grup Yorum, die um ihre demokratischen Rechte und Freiheiten, gegen staatliche Unterdrückung, Kriminalisierung, Inhaftierung in der Türkei und in Deutschland kämpfen. Diese Solidarität schicken wir ausdrücklich auch an die im Todesfasten befindlichen Gefangenen in der Türkei. Wir wünschen viel Erfolg beim Kampf um ihre Ziele! Wir wünschen uns von Herzen, dass die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der fastenden Freunde letztendlich doch erhalten bleiben können“.