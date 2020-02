Tarifabschluss in der Metallindustrie

Erkämpft wurde eine Lohnerhöhung von 17,3 Prozent für zwei Jahre, Rückwirkend ab dem 1. Juli 2019. BMI spricht von einem Erfolg, weil der Unternehmerverband wesentliche Angriffe zurückgenommen habe. Unter anderem soll der Abschluss drei Jahre Laufzeit haben.

Es war ein großer Erfolg der kämpferischen Stimmung der Metallarbeiter, dass alle drei Gewerkschaften, BMI, Metal-Is und Özcelik-Is eine gemeinsame Forderung von 30 Prozent gestellt haben, in die Verhandlungen gingen, und auch den gemeinsamen Streik- und Aktionstag in Bursa mit über 100.000 Arbeitern durchgeführt haben. Und das unter den Bedingungen einer faschistischen Diktatur. Das ist Ausdruck des erwachenden politisch-gewerkschaftlichen Bewusstseins des internationalen Industrieproletariats.

Die Breite des Bewusstseins reicht vom erwachenden gewerkschaftlichen Bewusstsein; so hatten die Gewerkschaften zwischen Januar 2019 und Juli 2019 eine Mitgliedersteigerung von + 35.132 Mitgliedern, obwohl die Gesamtbeschäftigungszahl um fast eine halbe Millionen zurückging, bis hin zu Übergängen zum entwickelten Klassenbewusstsein, in dem die Arbeiter auch revolutionäre klassenbewusste Lieder in den Werkshallen und bei ihren Versammlungen sangen.