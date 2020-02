Trump in Sorge: „Gefahr des Sozialismus in den USA“

US-Präsident Donald Trump hat Anfang Februar bei seiner Rede zur Lage der Nation kein Wort zum „Impeachment-Verfahren“ gegen ihn verloren. Stattdessen posaunt er großspurig: der „Zustand der Nation“ sei Dank seiner großartigen Führung „stärker als jemals zuvor“. „Amerikas Feinde sind auf der Flucht, Amerikas Reichtum steigt, Amerikas Zukunft scheint hell“¹. Eine solch krasse Wahrnehmungsverweigerung der Krise des US-Imperialismus und seines Rückfalls im internationalen Konkurrenzkampf entspricht Trumps „hellem“ Weltbild von der Erde als Scheibe. Gleichzeitig warnte Trump in seiner Rede eindringlich vor einer „sozialistischen Übernahme der USA“². Eine neue 180-Grad-Wende. Im Dezember letzten Jahres ging er noch vom „Sterben des Sozialismus“³ aus.

Trumps Wesen tritt in seiner zunehmenden antikommunistischen Hetze deutlicher in Erscheinung. Sie ist eine Reaktion auf den fortschrittlichen Stimmungsumschwung auch unter der Bevölkerung, insbesondere der Jugend – auch in den USA. Denn immer weniger Jugendliche sind von Trumps „heller Zukunft“ des Kapitalismus überzeugt, stellte eine Umfrage des Instituts Gallup im Sommer 2018 fest. So ist der Anteil der 18- bis 29-jährigen US-Amerikaner, die den Kapitalismus positiv sehen, von 68 Prozent auf 45 Prozent abgestürzt (seit dem Jahr 2010).

Fast jeder zweite jüngere US-Amerikaner findet den Zustand der US-Nation so „hell“, dass er lieber in einem sozialistischen Land leben möchte, so eine Umfrage des Nachrichtenportals Axios. Der sozialdemokratische Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Bernie Sanders, punktet vor allem mit seinem sozialistischen Image.