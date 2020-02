Tunesien

Über 10.000 Menschen gegen Trumps Nahost-Deal auf der Straße

Am Mittwoch, dem 5. Februar, haben in der Hauptstadt Tunesiens, Tunis, über 10.000 Menschen an einer Großdemonstration gegen den sogenannten „Deal des Jahrhunderts", den angeblichen Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Nahost-Konflikt zwischen Israel und Palästina, teilgenommen.

Korrespondenz