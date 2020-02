Köln

1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Kundgebung

Trauer, stille und laute Wut und auch Kampfentschlossenheit kennzeichneten die Kundgebung und Demonstration, die in Köln in der Keupstraße stattfand – just an der Stelle, an der auch 17 Jahre nach dem faschistischen Mordanschlag des NSU das geplante Denkmal immer noch nicht stehen kann.

Korrespondenz