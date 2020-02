Am Freitag, den 14. Februar, gab es in Großbritannien insgesamt 100 Aktionen im Rahmen der Fridays for Future-Proteste. Insgesamt beteiligten sich Tausende am ersten Jahrestag der Klimaproteste in Großbritannien. Die meisten Unterrichtsboykotte und Protestaktionen hatten mehrere Hundert Beteiligte. Die Demonstration in London hatte auch einen Gewerkschaftsblock, dazu aufgerufen hatten auch viele Umweltorganisationen.