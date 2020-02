"Alle Stahlarbeiter gemeinsam - Streik ist die richtige Antwort"

Weiter schreiben die Kollegen: "Noch am Donnerstag Abend haben die Mittag- und Nachtschicht zum Schichtwechsel gestreikt, teilweise stand die Anlage die ganze Nacht. Auch die Frühschicht am Freitag und am Samstag machte Streikaktionen. Der Betriebsrat informierte die Belegschaft über die Sauerei. Es kamen Delegationen von HKM, den anderen tkse-Standorten, von der SPD und von der MLPD. Als erstes soll Grobblech in Hüttenheim dran glauben!

Streik, bis die Vorstandspläne vom Tisch sind! Das ist die richtige Antwort!

In Hamborn überlegen Kollegen der Nachtschicht am Freitag, die Brocken hinzuschmeißen und mit den Kollegen in Hüttenheim die Tore dichtzumachen.

Das müssen wir organisieren, anstatt Verhandlungen und gute Konzepte zu fordern, wie es unsere Betriebsrats- und die Gewerkschaftsführung will. Die Beruhigungspille des Vorstands, dass Hüttenheim frühestens 2022 geschlossen wird, wenn sich kein Käufer findet, ist doch kein Ausweg. Das ist eine Illusion. Wer kauft denn die maroden Anlagen?...

Der Stahlkocher schlägt folgendes Kampfprogramm vor: