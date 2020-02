Alle von AMEOS ausgesprochenen Kündigungen wurden zurückgenommen!

Die Entschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen der Ameos-Kliniken in Schönebeck, Bernburg, Aschersleben und Haldensleben und die große Solidarität der Bevölkerung zeigten Wirkung. Klinikbetreiber Ameos und die Gewerkschaft ver.di haben Tarifverhandlungen aufgenommen. Alle von Ameos ausgesprochene Kündigungen werden zurückgenommen. Herzlichen Glückwunsch!

Am Donnerstag beteiligten sich 600 Menschen in Magdeburg an Kundgebungen und einer Demonstration aus Anlass des faschistischen Mordes an zehn Menschen in Hanau. Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer gab es Wut und Zorn darüber, dass ein Faschist schon wieder Menschen mitten aus dem Leben gerissen hat. Ins Visier wurden auch der sogenannte Verfassungsschutz und die Rechtsentwicklung der bürgerlichen Parteien genommen. Ein Redner forderte, endlich Schluss zu machen mit der Gleichsetzerei von Rechts und Links. Gegen rechte Netzwerke und faschistischen Terror muss entschieden vorgegangen werden! Heute findet eine weitere Kundgebung statt.