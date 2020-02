Augsburg

ATIK und ATIF führten Theaterstück über Nazim Hikmet auf

Am 16. Februar veranstalteten ATIK (Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa), ATIF (Konderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland), die beide Trägerorganisationen des Internationalistischen Bündnisses sind, zusammen mit dem Internationalen Kulturzentrum aus Augsburg (IKZ) eine Theateraufführung.

