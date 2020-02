Am Mittwoch protestierten erneut hunderte Bauern mit ihren Treckern in der niederländischen Hauptstadt Den Haag gegen die Regierungspolitik. Sie kritisieren Auflagen der Regierung hinsichtlich der Milch- und Rinderlandwirtschaft. Die Polizei verteilte Knöllchen an die Bauern wegen Befahrung der Autobahnen.