Erfolgreicher Abschluss der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika

Vom 19. bis 23. Februar 2020 fand in Vereeniging die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz statt. Ein Autogipfel der anderen Art!

Seit 19. Februar diskutierten 51 Delegierte aus 23 Ländern von 4 Kontinenten mit insgesamt über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern über ihre Situation, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in ihren Ländern sowie ihre Forderungen und Kämpfe. Im Mittelpunkt stand, die Einheit der Automobilarbeiter und Automobilarbeiterinnen international zu festigen und höherzuentwickeln gegen das Ausspielen der Arbeiter in den einzelnen Länder gegeneinander, das die Autokonzerne weltweit betreiben.

Die Konferenz hat ein Kampfprogramm beschlossen für die Automobilarbeiter in aller Welt. Neu stellen sich die Automobilarbeiter der Herausforderung, sich sowohl für Arbeitsplätze, bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne als auch für konsequenten Umweltschutz einsetzen zu müssen. Der Kapitalismus zerstört beides – sämtliche menschliche Lebensgrundlagen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erlebten die Einheit hier in Südafrika in hervorragender Weise. So war die Konferenz eng verbunden mit dem Kampf der Scaw Metall-Arbeiter um ihre Arbeitsplätze, aber auch mit entlassenen Arbeitern bei GM in Kolumbien und anderen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert von der Gastfreundschaft der südafrikanischen Arbeiter, ihrer Familien, der Frauen und Kinder. Ihrem Optimismus, ihrer Lebensfreude, ihrer Herzlichkeit und ihrer hochwertigen Kultur.

Auch unter diesem Eindruck wandten sich die Teilnehmer entschieden gegen jede Art von Rassismus, gegen rechte und faschistische Entwicklungen auf der Welt.

Klaus-Juergen Hampejs (Presseprecher 2. IAC)

Weitere Informationen und Bild- / Video-Berichte auf www.automotiveworkers.org

E-Mail: contact@iawc.info