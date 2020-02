„Freiheit für Grup Yorum – die Künstler des Volkes“

Eine Vertreterin von Grup Yorum informierte über die Verfolgung von Grup Yorum und die Repression gegen die fortschrittliche Musikgruppe durch das faschistische Regime in Ankara (siehe Rote Fahne News).

Aber nicht nur in der Türkei, sondern besonders auch in Deutschland wurde Grup Yorum parallel dazu entsprechend von Absprachen zwischen dem türkischen und dem deutschen Staatsapparat mit Einreise- und Auftrittsverboten unterdrückt. Durch gemeinsamen Kampf mit Genossinnen und Genossen der MLPD konnten Auftritte 2018 und 2019 erfolgreich durchgeführt werden.

Solidarität mit Grup Yorum und Mustafa Kocak

Gegen all das ist Grup Yorum seit dem 17. Mai 2019 im Hungerstreik – genauso wie der junge Sozialist und Aktivist der Volksfront (Halk Cephesi), Mustafa Kocak (28 Jahre alt), aus Istanbul.

“Zwölf Tage lang wurde Mustafa Kocak schwer gefoltert, die Drohung, seine hochschwangere Schwester zu vergewaltigen, inclusive“, so ein Mitglied des Solidaritätskomitees.

Totz alledem - ihre Lieder kennen keine Verbote

Grup Yorum läßt sich nicht verbieten. In den letzten Jahren wurden 20 Konzerte verboten, jedoch 50 durchgeführt. Am 21. Februar werden sie in Moskau auftreten und im Mai in Norwegen. Die MLPD freut sich sehr auf ein Wiedersehen auf dem Rebellischen Musikfestival in Gelsenkirchen vom 21. bis 23. Mai.