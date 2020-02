4. Bündniskongress

„Herzlichste Grüße der Kameradschaft und der internationalen Solidarität“

In einer Videobotschaft grüßte das Gründungsmitglied des ILPS (International League of Peoples' Struggle), José Maria Sison, den 4. Bündniskongress. Er richtete seine herzlichsten Grüße der Kameradschaft und der internationalen Solidarität an die Anwesenden.

Von José Maria Sison