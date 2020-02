„Lenin kommt nach Gelsenkirchen“

„...die MLPD wird am 14. März eine Lenin-Statue vor ihrer Horster Mitte aufstellen. Ein Aufschrei geht durch die bürgerliche Politik – CDU, FDP, SPD und Grüne sehen ‚rot‘.

In einer Arbeiterstadt einen Arbeiterführer aufstellen – Wo ist das Problem? … Natürlich stellen wir eine Lenin-Statue auf, immerhin ist Lenin neben Marx Namensgeber unserer Partei … Es ist ja nichts Neues, dass die Marxistisch-Leninistische Partei seit Jahren in diesem Gebäude ist. Ist es die Angst, dass das, wofür Lenin steht, wieder Schule macht? Die bürgerliche Politik ist in einer tiefen Krise. Der Kapitalismus kriegt sämtliche Probleme der Menschheit nicht gelöst ...

Lenin steht dafür, dass die Welt von diesen Übeln befreit werden kann. Er hat das erste sozialistische Land aufgebaut … Ganz offenbar sehen sich CDU, SPD, FDP und Grüne, sowie die Stadtspitze auf der anderen Seite der Geschichte! Anders ist der Skandalbescheid des Bauamtes auf Betreiben dieser Parteien mit ‚sofortigem Baustopp‘ nicht zu erklären … Wir fordern: Schluss mit der Unterdrückung der MLPD, ihrer Parteienrechte und ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung! …

Die MLPD wird gegen diese neue Schikane mit allen gebotenen Mitteln vorgehen. Jede Unterstützung für die Lenin-Statue – auch in Form von Geldspenden – ist ausdrücklich erwünscht. Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank, IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort: ‚Lenin-Statue‘“.

Hier gibt es das Flugblatt als pdf-Datei!