Leserbriefe an die WAZ zur Lenin-Statue

„CDU und SPD pfeifen, die Stadt tanzt ...

Zunächst wurde in der WAZ sachlich über die Aufstellung einer Lenin-Statue an der Horster Mitte durch die MLPD berichtet. Dann erfolgt ein antikommunistischer Wutschrei von CDU und SPD: ... 'Die Verwaltung soll keine Genehmigung erteilen‘ - und innerhalb von Stunden flattert der MLPD ein Baustopp ins Haus ... Gut, dass der Kreisvorsitzende der CDU, Sascha Kurth, in aller Öffentlichkeit klarstellt, dass genau das sein Verständnis von Demokratie ist ...

Genauso überzeugend wie das Verhältnis zur Demokratie ist das Verhältnis der Herren Dworzak, Jansen, Tertocha zur Wahrheit: Just wird über Nacht Lenin zum Massenmörder erklärt. Beweise? Fehlanzeige … Wahrscheinlich gehört es auch zum historischen ‚Black Out‘ der ‚Demokraten aus der Mitte‘, ganz zu vergessen, dass die SPD damals dieses Kriegsgemetzel durch die Zustimmung für die Kriegskredite des Kaisers beförderte ... SPD, CDU und Grüne haben auch so gar nichts aus der Thüringenkrise gelernt."

Christiane Link, Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen

„Kein ernstzunehmender Historiker würde Lenin als Massenmörder abstempeln“

Eine Gelsenkirchenerin schreibt: „Kein ernstzunehmender Historiker würde Lenin als Massenmörder abstempeln. Unstrittig ist, dass die Revolution in Russland unter Führung Lenins das Zarenregime beendet und das Ende des 1. Weltkriegs eingeleitet hat ... Tod und Elend der ersten Jahre nach der Revolution hat nicht Lenin verschuldet, sondern die Intervention von 14 ausländischen Mächten, die den Grundherren und mordenden Warlords zu Hilfe eilten.“