Zentraler Bestandteil des Nato-Manövers "Defender Europe 2020" ist die größte Truppenverlegung der USA nach Europa seit 25 Jahren. Deutschland wird im Zentrum der Übung stehen. In der Phase von Ende April bis Ende Mai 2020 werden Material und Truppen aus Deutschland nach Polen verlegt. An der Nato-Übung nehmen 40.000 Soldaten teil. Der US-Imperialismus als Hauptkriegstreiber bringt sich in Europa und gegenüber Russland in Stellung. An vielen Orten sind dagegen Proteste geplant.