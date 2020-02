Finanzinvestor übernimmt Real von Metro AG

In der Schuhfabrik Li Kyan Footwear in Yangon, der größten Stadt Myanmars, streiken hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter für die Ausbezahlung ihrer Jahresprämie. Außerdem fordern sie eine Lohnerhöhung von heute 5.000 Kyat (3,15 Euro) auf 8.000 Kyat pro Tag. In der Fabrik arbeiten 1.900 Frauen und 100 Männer.