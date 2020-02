50 Anti-AfD-Broschüren sind im Rahmen des Info-Stands der MLPD in Wilhelmshaven verteilt und wir denken ans Einpacken. Da kommt hinter uns die laute Frage auf: „Seid Ihr ICOR?“1

Wir: „Ja! Sind wir!“ Der Fragende: „Ich habe den Film gesehen, mehrmals. Das war richtig gut, was Ihr da gemacht habt!“ Er meint den Film „Den Sieg sichern! Zum Bau eines Gesundheits- und Sozialzentrums in Kobanê durch internationale Brigaden der ICOR“.

Wir kamen ins Gespräch. Einer der Stand-Genossen war sogar Brigadist in Kobanê gewesen. Der fragende Kollege ist Kurde, Leiharbeiter und gerade arbeitslos geworden. Wir tauschen Adressen aus, laden zum Bildungsabend ein und verabschieden uns freundschaftlich. Die ICOR strahlt auch an einem grauen Februarabend bis in die Herzen der Südstadtbewohner von Wilhelmshaven.