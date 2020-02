Siemens Healthineers erwartet Gewinnsteigerung

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will im laufenden Geschäftsjahr trotz Wirtschaftskrise noch höhere Profite scheffeln. Der Gewinn pro Aktie soll um sechs bis zwölf Prozent im Vergleich zu 2019 steigen, kündigte Siemens Healthineers anlässlich der Hauptversammlung in München an. 2021 und 2022 sollen der Umsatz um jeweils mehr als fünf Prozent und das Ergebnis je Aktie um jeweils rund zehn Prozent zulegen. Für die weltweit 52.000 Beschäftigten im Konzern und bei Zulieferern bedeutet das nochmals verschärfte Ausbeutung.