Solidarität mit den Frauen in Smiling Valley

Liebe Nobantu und alle Genossen und Freunde in Smiling Valley: Wie wir von Euch gehört haben, wird der Prozess gegen acht Mitglieder Eures Stadtteilkomitees am 11. Februar 2020 stattfinden.

Wie Ihr uns im Dezember in East London berichtet habt, dauert Euer Kampf für bessere Lebensbedingungen in Smiling Valley schon seit über zehn Jahren an. Ihr fordert zu Recht Wasser und Elektrizität für jedes Haus, bessere Hygiene, eine bessere Gesundheitsversorgung und Schulen in Eurem Township.

Trotz mehrerer Gespräche mit der Stadtverwaltung und eines Memorandums änderte sich nichts. Wir kennen das auch in Deutschland und wissen, dass man für alles kämpfen muss. Ihr habt diesen Kampf aufgenommen, und habt unsere volle Unterstützung und Solidarität.

Während einer Autobahnblockade mit brennenden Reifen wurden acht von Euch verhaftet. Wir verurteilen aufs Schärfste, dass hier die Opfer zu Tätern gemacht werden sollen und fordern die Stadtverwaltung auf, Eure Forderungen endlich zu erfüllen.

Wir wünschen Euch viel Glück und Erfolg für den Prozess am 11. Februar und sind in Gedanken und in unseren Herzen bei Euch.

In wenigen Tagen findet in Vereeniging die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz statt. Dort werden Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeiter aus über 20 Ländern zusammenkommen, um ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu diskutieren und die Kämpfe über die nationalen Grenzen hinweg zu koordinieren. Dort wird auch ein Forum unter dem Titel "Arbeiter- und Frauenbewegung gemeinsam - unschlagbar" stattfinden. Das gilt auch für Euren mutigen Kampf.

Mit solidarischen Grüßen