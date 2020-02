Solidarität mit der US-Gewerkschaft ILWU

Liebe Kollegen der International Longshore and Warehouse Union, wir verurteilen die International Container Terminal Services (ICTSI), weil sie von euch, der ILWU, eine große Strafe gefordert hat. Das auf den Philippinen ansässige ICTSI missbrauchte eine Reihe von „Dienst-nach-Vorschrift“-Aktionen der ILWU, um einen Prozess vor Gericht zu eröffnen. Die Entscheidung der Bundesjury bedroht das Überleben der kämpferischen ILWU, da die ILWU nur über ein Vermögen von 8 Millionen US-Dollar verfügt und die Strafe 93,6 Millionen US-Dollar beträgt.

Wir verurteilen die zahlreichen von der ICTSI begangenen Übergriffe auf Arbeitskräfte, wie die Unterschreitung von Arbeitsnormen im Hafen von Tanjung Priok in Jakarta; die Entlassung von 43 Hafenarbeitern, die sich der Gewerkschaft in Madagaskars Hafen Toamasina angeschlossen hatten, in der Hoffnung, ihre Löhne und Bedingungen zu verbessern. Wir wissen, dass ihr euch an den Slogan haltet: Wer einen von uns angreift, greift uns alle an!

In den letzten Jahren habt ihr immer wieder gegen Angriffe gekämpft. Ihr habt euch mit den Rotterdamer Hafenarbeitern im Kampf gegen Aegon und Optas solidarisch gezeigt, und zwar bei der Aktion "Legt das Geld zurück" in die Pensionskasse der Hafenarbeiter. Jetzt werden wir euren Kampf unter den Hafenarbeitern bekannt machen und Solidarität organisieren.

Wir wünschen euch kämpferische Einheit und Erfolg. Nutzt den Kampf, um die Kraft aufzubauen, die zur Bekämpfung der eigentlichen Ursache der Arbeiterprobleme erforderlich ist: des Kapitalismus.

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Kämpferische Grüße des Internationalen Hafenarbeitererfahrungsaustauschs (IHC)





(Die ICTSI ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das überall versucht, gewerkschaftsfreie Häfen durchzusetzen)

