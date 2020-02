Bündniskongress

Statement des ILPS-Vertreters Boyen Baleva zum Bündniskongress

Der Generalsekretär of Netherlands Chapter des Kampfbunds der Völker (International League of Peoples' Struggle - ILPS) Boyen Baleva, der den ILPS beim Kongress des Internationalistischen Bündnisses am 16. Februar vertrat, hat ein Statement zum Kongress an "Rote Fahne News" geschickt.

Statement