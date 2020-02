Berlin, Brandenburger Tor

Trauer und Wut über den faschistischen Anschlag von Hanau

Gestern Abend am Brandenburger Tor in Berlin. Wir nehmen mit einigen Genossen der MLPD und Freundinnen an der Mahnwache für die Opfer des faschistischen Anschlags in Hanau teil. Vielleicht tausend Menschen. Die Trauer herrscht vor. Alles ist sehr leise, keine Ansprachen, keine Proteste. Das ist von SPD, Grüne, FDP so gewollt, sie haben aufgerufen.

Korrespondenz