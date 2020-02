Südafrika

Über 200 Teilnehmer aus 19 Ländern eröffnen 2. IAC

Pünktlich um 11 Uhr eröffneten am 19. Februar über 200 Arbeiterinnen und Arbeiter der Automobilindustrie aus 19 Ländern mit Freunden und Freunde und Unterstützer aus Südafrika die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in der City-Hall in Vereeniging.

Von wb