Darmstadt

Viel Zustimmung zu Forderung nach Verbot aller faschistischen Organisationen

Am Abend des 20. Februar 2020 fand um 18 Uhr auf dem Luisenplatz in Darmstadt eine Kundgebung und eine Demo statt. Der faschistische Mordanschlag von Tobias R. in Hanau, bei dem zehn Menschen starben, fordert Protest und Empörung heraus.

Korrespondenz