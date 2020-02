Stahl

"Die Erfahrungen von Rheinhausen sind lebendig!"

"Auch nach mehr als 30 Jahren ist der Kampf in Rheinhausen in der gesamten Arbeiterbewegung lebendig", schreiben Kollegen von ThyssenKrupp in einer aktuellen Extra-Ausgabe der Zeitung von Kollegen für Kollegen "Stahlkocher".

Aus Kollegenzeitung "Stahlkocher"