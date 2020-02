MLPD Solingen

"Erpressungsversuchen durch die Borbet-Geschäftsleitung widerstehen"

"Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben von dem dreisten Erpressungsversuch durch die Geschäftsleitung erfahren! Was will die Geschäftsleitung?", fragt die "Bergische Arbeiterstimme", Stadtzeitung der MLPD Solingen, in ihrer aktuellen Ausgabe die Belegschaft von Borbet in Solingen.

Aus Stadtzeitung der MLPD Solingen "Bergische Arbeiterstimme"