Gib Antikommunismus keine Chance! Erklärung des ZK der MLPD steht jetzt als Flugblatt zum Download zur Verfügung

Auf Rote Fahne News wurde die Erklärung am 27. Februar 2020 veröffentlicht. Ab sofort steht sie als gestaltetes Flugblatt zur Verfügung.

"Wir erleben eine ausgeprägte gesellschaftliche Polarisierung", beginnt die Erklärung. Weiter heißt es: "Die bürgerliche Politik ist in einer tiefen Vertrauenskrise. Seit 2015 entwickelt sich ein fortschrittlicher Stimmungsumschwung. Das Klassenbewusstsein, Umweltbewusstsein, internationalistische- und Frauenbewusstsein erwachen auf breiter Front. Aber auch die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft hat sich verstärkt. Sie geht aus von der Regierung und den bürgerlichen Parteien, umfasst inzwischen auch Teile der Medien und der Kultur. Ausgehend davon konnte die AfD erstmals in der Nachkriegsgeschichte auch eine nennenswerte Massenbasis für faschistoides völkisches Gedankengut gewinnen. Das imperialistische Weltsystem entwickelt sich krisenhaft. Das ist der Stoff, aus dem Interesse und die Zustimmung zu grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen und zu den Marxisten-Leninisten erwächst.

Im Kampf gegen die Rechtsentwicklung stärkt sich die MLPD und mit ihr das Internationalistische Bündnis als Einheitsfront gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg. Die MLPD zeigt bei allen relevanten Aktivitäten unübersehbar Flagge, gibt Orientierung und Perspektive. „Allgegenwärtig“ titelt n-tv im Oktober 2019 über sie. Die MLPD steht für den revolutionären Flügel im fortschrittlichen Stimmungsumschwung, ist in Betrieben und Gewerkschaften verwurzelt. Sie hat Rückgrat und Schlagkraft bewiesen und ihre wachsende Verankerung und Organisationskraft in der Arbeiter- und Volksbewegung unter Beweis gestellt ..."

