Heime müssen über 100.000 Pflegekräfte zusätzlich einstellen

Bei israelischen Luftangriffen im Syrien sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, die Angriffe hätten Zielen des Islamischen Dschihads gegolten. Sie seien eine Reaktion auf Raketenbeschuss der faschistischen Organisation aus dem Gazastreifen gewesen. In Israel steht am 2. März die dritte vorgezogene Parlamentswahl innerhalb eines Jahres an und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu versucht, Stimmung für seine aggressive, faschistoide Außen- und Innenpolitik zu machen. Die MLPD verurteilt die brutalen Angriffe des neuimperialistischen Israel. Sie sieht aber auch die Raketenangriffe des faschistischen Islamischen Dschihad als falsch an. Diese schaden dem Widerstand gegen die Besatzung, sind Wasser auf den Mühlen Netanjahus und liefern Israel einen Vorwand für Gegenschläge.