Hanau: Bekämpft werden muss auch der Antikommunismus

Eine Welle der Trauer, Empörung, aber auch Wut geht durch die Republik angesichts des faschistischen Terroranschlags in Hanau. Er war der vorläufige Höhepunkt der faschistischen Terrorwelle mit der Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübke, dem Anschlag in Halle sowie ungezählten Angriffen und Morddrohungen gegen fortschrittliche Menschen, Marxisten-Leninisten, Flüchtlinge und andere. All dies ist nur im Fahrwasser der allgemeinen Rechtsentwicklung ausgehend von der Regierung und den bürgerlichen Parteien zu erklären.

So wie Millionen Menschen ehrlich gegen diese Entwicklung kämpfen wollen, so notwendig ist es, dafür auch den Antikommunismus als gefährliches Gift der Spaltung in der Bewegung zu erkennen.

Wenige Stunden nach dem Anschlag in Hanau twitterte Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“: „Sozialistische Logik: Täter sind immer rechts, Opfer immer links. Man braucht sich nicht mehr mit Stalin, Mao, Pol Pot, Ulbricht auseinandersetzen.“ Diese offen aggressive antikommunistische Hetze hat nur einen Zweck: die faschistischen Täter und die Drahtzieher aus der Schusslinie zu nehmen. Der Antikommunismus hat eine wesentliche Wurzel im Faschismus.