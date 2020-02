Seit dem 19. Februar dokumentiert die Homepage der Schriftenreihe REVOLUTIONÄRER WEG (RW) einen Brief von Arash Ganji an Stefan Engel, den Leiter des Redaktionskollektivs RW. Arash Ganji übersetzt Bücher aus der Reihe RW in die Sprache Farsi, die unter anderem im Iran gesprochen wird. Er war in den faschistischen Kerkern des Iran inhaftiert. Stefan Engel hat sich bei der UN für seine Freilassung engagiert - erfolgreich. (Hier geht es zum Briefwechsel)