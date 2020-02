Ulm und weitere Orte

Weitere antifaschistische Proteste nach faschistischem Massaker

Immer mehr rückt die faschistoide AfD und ihre Hetze ins Visier, wenn es um die Wegbereitung für das entsetzliche faschistische Massaker von Hanau geht. Am Freitag und am Samstag gab es in zahlreichen Städten weitere antifaschistischen Proteste.

Korrespondenzen