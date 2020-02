Leverkusen

MLPD-Rednerin fordert Verbot aller faschistischen Organisationen

Auch in Leverkusen fand am Freitag eine Mahnwache mit dem Aufruf "NEIN ZU RASSISMUS" zu den Morden in Hanau statt. Aufgerufen hatte der "Integrationsrat Lev". Ca. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten dem, auch Kinder waren dabei. Es gab ein offenes Mikrofon und etliche Beteiligte äußerten sich.

Korrespondenz