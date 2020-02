Rosenmontagszüge werden politischer

Auch in Köln zog ganz vorne ein Mottowagen mit, der einen weinenden Dom zeigte, dessen Turmspitzen herabhängen und der in der Hand ein Herz hält, auf dem steht: " Uns Hätz schleiht för Hanau " ("Unser Herz schlägt für Hanau").

In Düsseldorf karikierte der bekannte Wagenbauer Jaques Tilly auch den zum faschistischen Hitlergruß erhobenen rechten Arm von Björn Höcke, der von den Thüringer Landespolitikern Kemmerich (FDP) und Möhring (CDU) gestützt wird.



In keinem der Karnevalszüge fehlte die Umweltfrage: die Kölner zogen einen abgebrannten Amazonasurwald mit schwarzen Baumstümpfen durch die Straßen. In Düsseldorf hüpfte ein brennendes Känguruh, bemalt mit der Landkarte der Welt, in wilder Flucht mit der Aufschrift „Australien ist überall“.

Antikapitalistische Töne auch aus dem Publikum

Ein Mainzer Mottowagen nahm die Kriegspolitik aufs Korn: Auf einem Panzer „Made in Germany“ fällt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Syrien ein, gesteuert vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Andere Mottowagen befassten sich mit der offenen Parteikrise der CDU und der vorübergehend abgedämpften Parteikrise der SPD.

Auch am Rande der Wagenstrecken kommen deutlich antikapitalistische Töne zu Wort. So waren in Köln folgende Schilder zu lesen: „Seine Bestechlichkeit: Andi B.Scheuer(t)“, „Ihre Gierigkeit: Jungfrau Vonovia“ oder „Seine Monströsität: Prinz Narren-Kapitalismus“.