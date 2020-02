Solidarität gegen geplante Honda-Schließung in St. Rosa in Laguna

Internetrecherchen haben ergeben, dass das Management am 22. Februar 2020 die Beschäftigten zu einer Versammlung in der Kantine zusammengerufen hat, um dann den dort 310 versammelten Kollegeninnen und Kollegen (Gesamtbeschäftigte: 387) mitzuteilen, dass das Werk in St. Rosa zum 25. März 2020 geschlossen werden soll. Betroffen von den Auswirkungen der Schließung sind auch die Beschäftigten in über 60 Teile- und Materialzulieferern. Die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Honda sind in der KMU organisiert, die für ihre kämpferische Gewerkschaftsarbeit bekannt ist. Und davor fürchtet sich auch das Management.

„Wenn die Gewerkschaft durch die KMU repräsentiert werde, ist es besser, den Betrieb zu schließen“, so die Werksleitung. Oder in bekannter „Red Baiting“-Manier: „Die KMU ist eine sehr bekannte kämpferische Gruppe unter dem Dach der CPP, NPA und NDFP. Sie will nichts anderes als die Schließung von Fabriken …“ Verbunden mit dieser antikommunistischen Hetze setzt das Management auf weitere Spaltungsmaßnahmen.

In einer ersten Protestaktion blieben viele Arbeiterinnen und Arbeiter einfach in der Werkskantine sitzen. Jetzt müssen die verschiedenen Manöver des Managements von den Beschäftigten gut verarbeitet werden. Die Deutsch-Philippinischen Freunde e.V. erklären sich hiermit solidarisch mit den von der Schließung betroffenen 387 Arbeiterinnen und Arbeitern.