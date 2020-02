„Die internationale Koordinierung der Automobilarbeiter hat eine große Zukunft“

Der 21. Februar war den Konzernforen zu Daimler/Renault, VW, GM/PSA, Ford, BMW, Bosch und Zulieferer gewidmet. Nachmittags gab es eine beeindruckende Demonstration durch Vereeniging, die ganz im Zeichen der Verbrüderung mit der Bevölkerung stand (mehr dazu).

16 Resolutionen beschlossen

Ganze 16 Resolutionen wurden von den Delegierten beschlossen: zur Unterstützung der Kämpfe um Arbeitsplätze, zur Rettung der Umwelt oder der antifaschistischen Protestbewegung nach den Morden in Hanau. Außerdem soll in den Trägergruppen vor Ort die Beteiligung der IAC an dem von ICOR1 und ILPS2 initiierten Aufbau einer internationalen antifaschistischen und antiimperialistischen Einheitsfront weiter bekannt gemacht und diskutiert werden.

Das war eine Konsequenz aus der Tatsache, dass der Antrag für die Aufnahme des Aufbaus dieser Einheitsfront in das beschlossene internationale Kampfprogramm nicht die in Grundsatzfragen notwendige 80-prozentige Mehrheit bekam.

Wichtige Auseinandersetzung um Antikommunismus

Vor allem Vertreter der anarcho-syndikalistischen Richtung in der spanischen Delegation lehnten die im Entwurf für das Kampfprogramm enthaltene Forderung nach einer Strategiedebatte um „gesellschaftliche und sozialistische Alternativen“ ab. Sie behaupteten, die Formulierung, dass diese Strategiedebatte „gegen jede antikommunistische Stimmungsmache“ durchgesetzt werden müsse, richte sich nur gegen die Unterdrückung von Kommunisten. Die Erfahrungsberichte machten aber deutlich, dass alle Kräfte von Repression betroffen sind, die den Kapitalismus infragestellen.

Dazu ein Vertreter der MLPD bei der Abschlussdiskussion: „Jeder ehrliche Arbeiter hat ein Recht auf eine sozialistische Perspektive. Der Kampf darum ist nicht parteiegoistisch, sondern im Interesse aller Arbeiter!“ Doch diesen Delegierten ging es nicht um eine solidarisch-streitbare Auseinandersetzung.

Kampfprogramm erfolgreich verabschiedet

Sie enthielten sich der Abstimmung über das Kampfprogramm, griffen mehrfach die Diskussionsleitung an, begannen zu schreien und drohten mit dem Rückzug aus der IAC. „Wir würden es begrüßen, wenn ihr bleiben würdet“, meinte ein Mitglied aus der deutschen Delegation. „Aber dazu müsst ihr selbstkritisch zu den Vorgängen Stellung nehmen und bereit sein, auf der Grundlage unseres Programms und unserer Prinzipien zu arbeiten.“

Eine Aktivistin, die den Tagesordnungspunkt zu den Anträgen geleitet hatte, betonte, dass diese Kulmination die Konferenz nicht geschwächt hat: "Eine erkämpfte Einheit ist mehr wert für die Zukunft als eine breite Einheit auf opportunistischer Grundlage.“

Teilnehmer begeistert

Die Konferenz war eng verbunden mit aktuellen Kämpfen der Automobilarbeiter - wie mit dem der SCAW-Metals-Arbeiter in Südafrika, die seit über sechs Wochen gegen eine 13-prozentige Lohnkürzung und die Entlassung aller NUMSA3-Mitglieder streiken. Ihr Streikführer sieht in der IAC den Geist von Karl Marx' Losung „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ verwirklicht.

Den Erfolg der Konferenz bestätigen auch Teilnehmer aus Deutschland. „Wir brauchen die Gesamtheit der Erfahrungen der Arbeiter, um die richtigen Schlussfolgerungen für unsere Kämpfe ziehen zu können“, so die IAC-Konzernsprecherin für die Daimler-Belegschaften. „Ich bin positiv überrascht, weil die Frauenfrage auf dem IAC eine wichtige Rolle spielte“, meint eine Aktivistin der kämpferischen Frauenbewegung aus Stuttgart.

„Wir mussten viele Hürden überwinden. Ich bin total begeistert, was man gemeinsam schaffen kann“, so fasst eine Brigadistin des Jugendverbands REBELL, die vor Ort bei der Vorbereitung half, ihre Eindrücke zusammen.