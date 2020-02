Unsere neue Bibliothek - ein voller Erfolg

Angefangen mit der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG (RW), dem theoretischen Organ der MLPD. Dazu haben wir als Gruppe das RW-Abo beim Verlag Neuer Weg abgeschlossen. Mithilfe von Buchspenden soll die Bibliothek wachsen.

Nicht alles lässt sich auf den Gruppensitzungen klären. Das theoretische Selbststudium ist zusätzlich notwendig, um klar durchblicken zu können. Und wie soll ich es sagen: Die Bücher gingen weg wie warme Semmeln.

Sich Klarheit verschaffen in schwierigen Zeiten ist zu einem hohen Bedürfnis geworden. Die Bibliothek war fünf Minuten nach ihrer Vorstellung schon "ausgebucht". Jetzt wünschen wir allen neu gebackenen oder auch "altbackenen" Genossinnen und Genossen viele Erfolge und "Aha- Erlebnisse" beim Aneignen oder Neuaneignen der Linie unserer wunderbaren Partei MLPD.

Und das ist das RW-Abonnement des Verlags Neuer Weg: Nicht jeder kann auf einmal die komplette Revolutionärer Weg-Reihe kaufen. Deshalb bietet der Verlag Neuer Weg eine Ratenzahlung an. Der Gesamtpreis von 246 Euro wird in 24 Monatsraten à 10 Euro bezahlt - die letzte Rate beträgt 16 Euro. Das bedeutet ein Preisvorteil von 10 Prozent gegenüber dem Einzelkauf. Am Ende habt ihr: Alle 35 Ausgaben der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG + das Fremdwörterbuch + den Konspekt zur Frage der Denkweise (Bestellmöglichkeit des Abos).