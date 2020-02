„Wir verurteilen das rassistische Massaker von Hanau“

Obwohl die faschistischen Organisationen in Deutschland seit vielen Jahren offen und geheim organisiert sind, hat der Staat nichts gegen sie unternommen. ... Dies wurde schließlich beim Anschlag auf die Synagoge in Halle deutlich. Dies wurde auch bei den jüngsten Hausdurchsuchungen und in den beschlagnahmten Dokumenten der Organisation Combat 18 wieder einmal bewiesen ...

Kein einzelner Vorfall

Mit den kontinuierlichen Verschärfungen der Einwanderungs- und Flüchtlingsgesetze in Deutschland werden rechte, rassistische Organisationen und Institutionen, die sich aus einer rassistischen, diskriminierenden Politik gegen Flüchtlinge speisen, vom deutschen Staat - wie schon einmal in seiner Geschichte - unterstützt ...

Wir werden nicht schweigen, wir sind nicht still!

Als ATİK schweigen wir auch weiterhin nicht zu dem Massaker. Wir fordern alle Antifaschisten, Antikapitalisten auf, auf die Straße zu gehen und ihre Stimme zu erheben, um ihre Klassenbrüderlichkeit und Solidarität zu stärken ... Darüber hinaus teilen wir den Schmerz derer, die bei dem Massaker ihr Leben verloren haben, und wünschen den Verwundeten baldige Genesung! Nein zu Rassismus, Faschismus und allen Varianten reaktionärer Politik! Rassistisch-faschistische Parteien sollten verboten werden!

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung von ATIK in Englisch