Aufruf der zum Internationalen Frauentag am 8. März

In unserem internationalen Kampfprogramm der Bergleute steht unter anderem: " … Frauen werden schlechter bezahlt und durch ungleiche Behandlung diskriminiert. Wir stellen uns gegen Sexismus, sexuelle Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen.

Gegen die Abwälzung der Lasten für die Pflege und Erziehung der Kinder und die Reproduktion der Arbeitskraft auf die Familien ... Wir kämpfen gegen alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung der Frau und unterstützen die internationale kämpferische Frauenbewegung für die Befreiung der Frau.“

Die Bergleute haben beschlossen, sich weltweit am Internationalen Weltfrauentag zu beteiligen und mit der internationalen Frauenorganisation an der Basis in ihrem globalen Kampf zusammenzuarbeiten. Sie sind entschlossen, sich für die Förderung der Stellung der Frau in den Tagesordnungen der gewerkschaftlichen und politischen Organisationen auf lokaler und internationaler Ebene einzusetzen.

Wir Bergleute rufen weltweit die Frauen an der Basis auf, den gemeinsamen Kampf für die Selbstbefreiung zu koordinieren - angesichts von Feudalismus, Kapitalismus und imperialistischer Herrschaft. Sie sind die Ursache sind für die massenhafte Zerstörung der Lebensbedingungen, die Unterdrückung und die doppelte Ausbeutung der Frauen, die Quelle für die Fortsetzung der Strukturen und Traditionen der patriarchalen Beziehungen. Wir rufen auf zum und für den Kampf für Demokratie, Freiheit und die weltweite Überwindung des Antikommunismus.

Hier der komplette Aufruf

Bereits gestern veröffentlichte die Rote Fahne den Aufruf der Aufruf der MLPD zum internationalen Frauentag.