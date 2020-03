Courage sammelt Unterschriften für Erfurter Erklärung

Nach Willkommensgrüßen und der Vorstellung der einzelnen Organisationen begann ein buntes Kulturprogramm mit Liedern, Tanz, Pantomime und Musik, das begeistert von den Umstehenden mitgetragen wurde. Mehrmals erklang das Lied "Brot und Rosen". Auch für Verköstigung gegen Spenden war gesorgt.

Dazwischen berichteten die Organisationen darüber, warum sie sich an der Aktion zum 8. März beteiligen. So waren zentrale Themen: gleicher Löhne für gleiche Arbeit, freie Selbstbestimmung der Frau, gegen Genitalverstümmelung, Aufarbeitung der Sex-Sklaverei durch japanisches Militär im Asien-Pazifik-Krieg (1937-1945), gegen Gewalt an Frauen, für Frieden, Schutz der Umwelt und Ausbau demokratischer Rechte und Freiheiten. Syrische Flüchtlingsfrauen berichteten von ihren leidvollen Erfahrungen, die sie schließlich dazu brachten, politisch aktiv zu werden.

Bei Courage wurden Unterschriften für die Erfurter Erklärung gegen die Rechtsentwicklung und die Gefahr einer faschistischen Tendenz gesammelt. Aufgrund der gelungenen Aktion bekundeten alle Beteiligten eine weitere Zusammenarbeit.