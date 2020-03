Erste Aktionen zum Internationalen Frauentag sind angelaufen

Der Internationale Frauentag geht auf die Initiative der Sozialistin Clara Zetkin zurück, die vor 110 Jahren die Initiative ergriff und den Termin der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen als jährlichen internationalen Frauentag vorschlug. Seitdem wird er weltweit begangen. "Von Beginn an ist der Internationale Frauentag gemeinsamer Kampftag der internationalen revolutionären und kämpferischen Frauen- und Arbeiterbewegung – heute von der revolutionären Weltorganisation ICOR¹ und der Weltfrauenkonferenz!", so Martina Stalleicken, Frauenpolitische Sprecherin der MLPD, 2018 in einem Beitrag für die Rote Fahne (siehe Rote Fahne News!)

Erste Impressionen aus Gladbeck und aus Krefeld zeigen viel kämpferische Frauenpower auf der Straße.

Bitte um Berichte und Fotos

Die Frauenredaktion der Roten Fahne freuen sich über Korrespondenzen rund um den Internationalen Kampftag für die Befreiung der Frau. Die Berichte (und Fotos) sollen noch für das nächste Magazin und Rote Fahne News verarbeitet werden. Dazu sollten sie ab Samstag (15 Uhr) bis spätestens Montag (8 Uhr) an redaktion@rf-news.de gemailt werden.