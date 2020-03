IRSP veröffentlicht Einladung zu 100 Jahre Rote Ruhrarmee

Hier die deutsche Übersetzung (Auszüge): „Liebe Genossen, vor genau 100 Jahren, im März 1920, fand in Deutschland die Märzrevolution statt. Mit einem Generalstreik und einem bewaffneten Arbeiteraufstand wurde ein faschistischer Putsch der Streitkräfte in Deutschland nach vier Tagen niedergeschlagen. Etwa 100.000 Bergleute bildeten die Haupttruppe.

Das bemerkenswerteste Merkmal war die Einheit der Aktion zwischen Kommunisten und sozialdemokratischen Kräften. Die noch junge KPD, die 1918 gegründet wurde, leistete dabei wichtige Arbeit. Die bürgerlichen Historiker diffamieren die mutigen Kämpfe der Arbeiter in Deutschland im Jahr 1920 oder behandeln sie bestenfalls als Randbemerkung. Als MLPD halten wir diese wichtigen Erfahrungen der Arbeiterbewegung lebendig und ziehen Lehren für die heutige Zeit ...

Am Samstag, den 14. März, können Sie auch an einem historischen Ereignis teilnehmen, der Aufstellung einer Lenin-Statue in unserem Hauptquartier. Dies ist ein Startsignal für unsere Kampagne „Gib Antikommunismus keine Chance!"



Mit revolutionären Grüßen

Monika Gärtner-Engel

Hier der von der IRSP veröffentlichte englische Originaltext