Keine Akzeptanz für die Vernichtung von 1300 Arbeitsplätzen!

Innerhalb einer Stunde wurden alle Beschäftigen zu einer Versammlung eingeladen. Dort verkündete die Unternehmensleitung in zehn Minuten unter dem Schutz von Bodyguards und auf Englisch die Schließung und verdrückte sich im Anschluss in das am Hintereingang wartende Auto. Aussprache – Fehlanzeige.

Die drei Caterpillar-Werke in Lünen mit 500, in Dortmund mit 650 und in Wuppertal mit 40 Beschäftigten einfach geschlossen werden, 1300 Kolleginnen und Kollegen auf die Straße fliegen. Die Stimmung ging von Schock und Ratlosigkeit bis Wut und aufflammendem Kampfwillen. In Dortmund werden Großbagger für den Übertagebergbau hergestellt, Lünen und Wuppertal produzieren für den Untertagebergbau.

Der US-Konzern und Bergbaumaschinenhersteller Caterpillar will die gesamte Produktion verlagern - an Standorte, wo die Profitrate höher liegt, und die Vorteile im verschärften Konkurrenzkampf um den weiteren Ausbau der Weltmarktanteile bringen. Die MLPD-Betriebsgruppe bei Caterpillar wird in der Belegschaft für einen entschiedenen Kampf um jeden Arbeitsplatz, die Zukunft der Jugend und der Kommunen eintreten.

Entschiedener Kampf um jeden Arbeitsplatz bis ausreichend Ersatzarbeitsplätze zur Verfügung stehen, Streiks und Proteste bis die Entlassungs- und Schließungspläne vom Tisch sind. Sich zusammenschließen mit den Stahl- und Automobilarbeitern, den Bergleuten. Die 30-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich gehört als gemeinsame Forderung auf die Tagesordnung!