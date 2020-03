Lebendige kämpferische Kundgebung zum Internationalen Frauentag

Moderatorin war Couragefrau Susanne Bader, die auch Europakoordinatorin der Weltfrauenkonferenz ist. Einfühlsam brachte sie die unterschiedlichen Teilnehmerinnen und ihre Beiträge als Bestandteile des Frauenkampftags zusammen. Es wurde die ganze Bandbreite an Themen deutlich, die Frauen unter den Nägeln brennen: die unmenschliche Situation der Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, an der türkisch-griechischen Grenze; die Ursachen für Flucht und Vertreibung in den Kriegen und faschistischer Unterdrückung - und der Widerstand dagegen, gerade auch von Frauen mit getragen. Bewegend berichteten Vertreterinnen z.B. des Deutsch-palästinensischen Frauenvereins über die brutale Unterdrückung der Palästinenser durch Israel im Gazastreifen und ihr langjähriges Kindergartenprojekt, das sie in Gaza unterstützen. Oder Frauen aus dem Iran über die faschistische Unterdrückung und den mutigen Widerstand der Frauen z.B. gegen die Kopftuchpflicht. Immer wieder wurde "Hoch die internationale Solidarität" gerufen. Die Musikgruppe "Pepperoni" begleitete eine Sängerin zu Liedern der Frauenbewegung und trug mit Musik zur anziehenden Wirkung der Kundgebung in der Nähe des Hauptbahnhofs auf der belebten Mönckebergstraße bei. Neben ca. 30 festen Teilnehmer*innen wurden in den 1,5 Stunden sicher 200 Frauen und Männer erreicht, die kürzer oder länger den Beiträgen zuhörten. Frauen von Courage und Madarane Parke Laleh hatten extra ein Transparent gemalt und ebenso Frauenorganisationen der ATIF und der ADHK und eine Genossin der MLPD für die Frauenplattform im Internationalistischen Bündnis. In Gesprächen mit Passantinnen unterstützten viele, dass Frauen sich viel besser zusammenschließen und organisieren müssen für ihre Rechte. Courage-Frauen warben für die Mitgliedschaft im kämpferischen Frauenverband und etliche wollen es sich überlegen, eine trug sich direkt ein. Am offenen Mikrofon gab es viele verschiedene Beiträge von Frauen der KP Iran, einer Vertreterin der Linkspartei, einer Frau von ver.di, eines IG-Metall-Kollegen und weiteren. Es wurden sowohl die unerträgliche Situation angesprochen, dass Frauen immer noch 21 Prozent weniger Lohn als Männer bekommen, dass der gemeinsame Kampf im Betrieb notwendig ist und dafür auch die männlichen Kollegen gewonnen und sich einsetzen müssen. Ebenso der notwendige Kampf zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft, damit unsere Kinder noch eine Zukunft haben. Die MLPD-Genossin betonte, dass der Kapitalismus überwunden werden muss und die Befreiung der Frau nur in einer von Ausbeutung, Unterdrückung und Umweltzerstörung befreiten Welt möglich ist. Und umgekehrt: dass es eine solche sozialistische Gesellschaft auch nur mit dem Kampf der Frauen um ihre Befreiung geben wird! Sie lud zur Veranstaltung der MLPD am 8. März abends zur Perspektive der kämpferischen Frauenbewegung herzlich ein. Es wurden auch zwei Resolutionen verabschiedet: eine Vertreterin der Montagsdemo Hamburg trug die am 2. März verabschiedete Resolution gegen die bürgerliche Flüchtlingspolitik vor, die das Recht auf Flucht verteidigt und den sofortigen Abzug aller ausländischen Truppen aus Syrien fordert. Das wurde auch von dieser Kundgebung einstimmig verabschiedet. Und es wurde eine Solidaritätsresolution mit Christiane Schneider von der Partei "Die Linke" einstimmig verabschiedet, die von Faschisten brutale Morddrohungen erhalten hat. Das stieß auf empörten Protest! Das Hochkommen der Faschisten dulden wir in unserer Stadt nicht! Mit einem gemeinsamen Lied (Chiffon rouge) wurde die Kundgebung beendet. Am 8. März wollen wir uns an der großen Demonstration zum internationalen Frauentag ab 15 Uhr, Landungsbrücken beteiligen. Hoffentlich scheint die Sonne da auch so schön wie heute! Bilder hat Stefan Brandt schon geschickt

