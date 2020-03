Am Freitag vor einer Woche traten rund 2000 Lehrer in Salt Lake City (USA) in den Streik und demonstrierten vor dem Parlament des Bundesstaates Utah. Sie fordern höhere Zuschüsse für die öffentlichen Schulen in Utah. Auch wenn die Forderung nach sechs Prozent höheren Zuschüssen erfüllt würde, blieb Utah bei der finanziellen Ausstattung der Schulen das Schlusslicht der 50 Bundesstaaten.