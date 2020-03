Lenin-Schriften im Verlag Neuer Weg

Doch für was stand Lenin eigentlich? Was hat er vertreten. Wer das wissen will, der sollte ihn im Original lesen. Der Verlag Neuer Weg hat alle Lenin-Werke im Programm. Genauso wie die der anderen Klassiker des Marxismus-Leninismus: Karl Marx, Friedrich Engels, Josef Stalin und Mao Zedong. Interessiert? Dann bitte hier schauen!

Was das Märchen vom "Massenmörder" angeht. Dazu gibt es hier Antworten!

Am Politischen Aschermittwoch in Gelsenkirchen hat Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, auch Fragen rund um die Lenin-Statue thematisiert. Hier geht es zu diesem Redeabschnitt - mit vielen Informationen und Antworten - unter anderem, dass Lenin alles andere als ein "Massenmörder" war.