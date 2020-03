Leserbriefe und Stimmen zu Lenin-Statue in Gelsenkirchen

„Viele fruchtbare Diskussionen über Lenin“

Christiane Link, Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen: „Super, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen uns Recht gab – aber eigentlich ist es auch selbstverständlich, denn alles andere hätte bedeutet, dass das Gericht demokratisches Recht beugt. Wir von der MLPD Gelsenkirchen freuen uns sehr – viele Menschen waren empört und haben uns gesagt: ‚Gebt bloß nicht nach, wehrt euch, das kann nicht sein, dass ihr auf dem eigenen Gelände keine Lenin-Statue aufstellen könnt.‘ So haben wir hier ein lebendiges Beispiel dafür, dass es genau richtig ist dem Antikommunismus keine Chance zu geben. Natürlich geht die Auseinandersetzung weiter und wir hatten viele fruchtbare Diskussionen über Lenin und den Sozialismus - auch mit Menschen, die darüber eine andere Meinung haben als wir. Das ist ganz wunderbar und genau das Gegenteil von dem, was die Antikommunisten in der Bezirksvertretung West wollten.“

„Ich hätte lieber einen Löwen gehabt...“

Eine Nachbarin der Horster Mitte, vor der die Statue aufgestellt wird: „Als ich in der Zeitung las, wie sich die Bezirksvertretung West aufgeführt hat, dachte ich: Da kann man ja nur noch drüber lachen. Wobei ich persönlich auch lieber einen Löwen als Statue gehabt hätte, weil er das Wahrzeichen von Horst ist. Aber: eure Entscheidung – euer Grundstück.“

„Was haben die Angst vor einer Statue“

Eine Kollegin aus einem Krankenhaus in Duisburg zu Lenin:

„Meine Güte, was haben die Angst vor einer Statue. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Aber Faschisten dürfen ungestraft ihr Maul aufreißen...“

Rote Fahne News wird weiter berichten