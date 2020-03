Lenin-Statue

Presseecho auf Verstrickung von OB Baranowski

Nachdem das Zentralkomitee der MLPD am gestrigen 2. März 2020 bekannt gemacht hat, dass ein Eingreifen von Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD) zum Baustopp in Sachen Lenin-Statue an der Horster Mitte geführt hat, berichtet heute die "WAZ".¹

Von ffz